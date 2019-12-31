Пусть в каждой семье царит тепло, любовь и забота: послание Анны Акопян

Супруга премьер-министра, председатель попечительских советов благотворительных фондов “Мой Шаг” и “Город улыбок” Анна Акопян направила новогоднее поздравительное послание. Как сообщает Арменпресс, в послании говорится:

“Дорогие соотечественники,

В эти последние часы года я желаю вам счастливого Нового года и Рождества. Желаю здоровья, всего наилучшего, личного счастья, благополучия и много солнца.

Новый год - это семейный праздник, и я желаю, чтобы в ваших семьях царили тепло, любовь и забота, чаще слышались возгласы детей. Особо поздравляю наших солдат, офицеров и всех тех, кто празднует Новый год на местах своей службы, вдали от своих семей и родственников. Спасибо за ваш патриотизм и верность. Я желаю, чтобы 2020 год стал годом мира, процветания, достижений, побед, добрых дел и новых инициатив.

С Новым годом и Рождеством!”