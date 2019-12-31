Раскрыт случай причинения государству ущерба в особо крупном размере

В результате оперативно-розыскных мероприятий Служба национальной безопасности Армении выявила случай незаконного предпринимательства, в результате которого государству был причинен ущерб в особо крупном размере.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СНБ Армении, согласно полученным фактическим данным, гражданин Армении без госрегистрации и специального разрешения, на свой риск в период с 2016 года по декабрь 2019 года, нарушив нормы регулирующего сферу законодательства и войдя во взаимовыгодный сговор с рядом сотрудников коммерческих банков Армении, занимался незаконным предпринимательством. За посредническую плату он по выгодному курсу предоставил некоторым действующим в стране обменным пунктам услуги по обмену валюты на сумму, в целом, в 36 млрд драмов. В результате этого государству был нанесен ущерб в особо крупных размерах на сумму в 11 667 800 драмов.

Во время последнего обмена гражданин был подвергнут приводу. В результате обыска у него была обнаружена и конфискована денежная сумма в размере 100 тыс долларов. Возбуждено уголовное дело.