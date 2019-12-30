Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Решение суда об аресте Геворга Костаняна не будет отменено

Решение суда об аресте Геворга Костаняна не будет отменено

Решение суда об аресте бывшего генерального прокурора Армении Геворга Костаняна не будет отменено. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции от 4 декабря об аресте Костаняна. Суд провел заседание 26 декабря и ушел в совещательную комнату.

Геворг Костанян в качестве обвиняемого привлечен по 5-ти статьям Уголовного кодекса Армении. Костанян привлечен в качестве обвиняемого по статьям: ч. 1 ст. 314 УК РА, побуждение к злоупотреблению должностными полномочиями,  ч. 2 ст. 38 - 308, побуждение к исполнению служебного подлога, ч. 1 ст. 38-314, побуждение к сокрытию тяжкого или особо тяжкого преступления, ч. 1 ст. 38-334, подстрекательства к фальсификации доказательств по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях, 1 ч. 3 ст. 38-349.

4 декабря суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы об аресте бывшего генпрокурора Армении Геворга Костаняна.

Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде.

29 ноября экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян, привлеченный в качестве обвиняемого по делу 1 марта, был объявлен в розыск. Он был вызван в специальную следственную службу по делу 1 марта еще в сентябре. Тогда он объявил, что находится за границей и вернется через несколько дней.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации