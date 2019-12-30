Решение суда об аресте Геворга Костаняна не будет отменено

Решение суда об аресте бывшего генерального прокурора Армении Геворга Костаняна не будет отменено. В беседе с Арменпресс об этом сказала пресс-секретарь генеральной прокуратуры Аревик Хачатрян.

Адвокаты обжаловали решение суда первой инстанции от 4 декабря об аресте Костаняна. Суд провел заседание 26 декабря и ушел в совещательную комнату.

Геворг Костанян в качестве обвиняемого привлечен по 5-ти статьям Уголовного кодекса Армении. Костанян привлечен в качестве обвиняемого по статьям: ч. 1 ст. 314 УК РА, побуждение к злоупотреблению должностными полномочиями, ч. 2 ст. 38 - 308, побуждение к исполнению служебного подлога, ч. 1 ст. 38-314, побуждение к сокрытию тяжкого или особо тяжкого преступления, ч. 1 ст. 38-334, подстрекательства к фальсификации доказательств по делам о тяжких или особо тяжких преступлениях, 1 ч. 3 ст. 38-349.

4 декабря суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил ходатайство Специальной следственной службы об аресте бывшего генпрокурора Армении Геворга Костаняна.

Адвокат отметил, что решение суда будет обжаловано в Апелляционном суде.

29 ноября экс-генпрокурор Армении Геворк Костанян, привлеченный в качестве обвиняемого по делу 1 марта, был объявлен в розыск. Он был вызван в специальную следственную службу по делу 1 марта еще в сентябре. Тогда он объявил, что находится за границей и вернется через несколько дней.