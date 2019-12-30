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В результате ДТП скончался водитель маршрутки, шесть пассажиров получили ранения

В результате ДТП скончался водитель маршрутки, шесть пассажиров получили ранения

В Ереване 30 декабря в результате ДТП умер водитель маршрутки номер 42, шесть пассажиров получили ранения. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС, 30 декабря в 14:46 в службу 911 поступил звонок о том, что возле ереванского медцентра “Астхик” произошла авария, микроавтобус врезался в столб, есть пострадавшие и жертва.

На место происшествия выехали спасатели. Было выяснено, что микроавтобус марки “Газель” (водитель Погос Д., 1963 г.р.) выехал из проезжей части и врезался в электрический столб.

До прибытия спасателей водитель и пассажиры - Белла Б. (1981 г.р.), Зоя М. (1973 г.р.), Ася П. (1953 г.р.), Ромик В. (1960 г.р.), Земфира Б. (1948 г.р.) и Гагик А. (1950 г.р.) были перевезены в  медцентр “Астхик”, где водитель скончался, а состояние здоровья пассажиров врачи оценили как удовлетворительное.




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