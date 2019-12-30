Уходящий год глазами фоторепортеров “Арменпресс”

Государственное информационное агентство “Арменпресс” выбрало главные фотографии, освещающие важнейшие события года.

В подборку вошло около 200 фотографий, которые охватывают официальные визиты президента, премьер-министра, спикера НС, а также культурные, спортивные и другие важные события года.