Никол Пашинян и Анна Акопян накануне Нового года посетили общины Тавушской области

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян посетили ряд общин Тавушской области. В частности, премьер-министр вместе с супругой побывал в общинах Кохб, Ноемберян, Баганис, Коти и Воскеван, побеседовал с жителями, выслушал их проблемы и ответил на различные вопросы.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Никол Пашинян поздравил всех с Новым годом и Рождеством, пожелал им успехов и процветания, а детям вручил подарки.

Затем премьер-министр вместе с супругой посетил Иджеван, в сопровождении министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна, губернатора Айка Чобаняна прошелся по городу, ознакомился с работами по асфальтированию дорог, благоустройству улиц и парков.

Глава правительства подчеркнул важность эффективного и качественного выполнения работ и поручил ответственным лицам осуществлять надлежащий надзор.

В муниципалитете Тавушской области под председательством премьер-министра состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены программы и мероприятия, запланированные на предстоящий год.