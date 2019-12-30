Тезисы Азербайджана не способствуют мирному процессу: пресс-секретарь МИД о заявлении Баку

Азербайджанская сторона пытается компенсировать несостоятельность своих аргументов постоянным повторением одних и тех же тезисов, ведущих к тупиковой ситуации. Как сообщает Арменпресс, об этом в ответ на вопрос информационного сайта News.am о заявлении главы МИД Азербайджана сказала пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

Вопрос: Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в своем сегодняшнем интервью коснулся Нагорно-Карабахского конфликта, отметив что отсутствие прогресса в мирном процессе обусловлено противоречивыми заявлениями Армении. Как вы это прокомментируете?

Ответ: Азербайджанская сторона пытается компенсировать несостоятельность своих аргументов постоянным повторением одних и тех же тезисов, ведущих к тупиковой ситуации. Эти тезисы могут иметь определенную ценность во внутриполитической среде Азербайджана, учитывая перестановки и предстоящие парламентские выборы в стране, но они никоим образом не способствуют мирному процессу и поэтому не представляют никакой ценности.

Вопрос: Министр иностранных дел Азербайджана также сослался на Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, осужденных в Арцахе, отметив, что посещение могилы родных не может считаться преступлением.

Ответ: К сожалению, убийство 16-летнего Смбата Цаканяна оправдывается на уровне министра иностранных дел Азербайджана. Это выявляет настоящее отношение азербайджанских властей к людям, проживающим в зоне конфликта. Я хотела бы снова напомнить, что президент Азербайджана сравнил убийц несовершеннолетнего с Рамилем Сафаровым. Мы считаем, что этим сравнением все сказано.