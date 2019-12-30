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В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

В Испании 14 человек пострадали при взрыве в церкви

Не менее 14 человек пострадали в понедельник в результате взрыва на колокольне в одной из церквей в испанской провинции Барселона. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, опубликованном в Twitter каталонской службы экстренной помощи.

"По меньшей мере 14 человек получили ожоги разной степени при взрыве" в населенном пункте Сентельес, отмечается в нем.

В этом испанском муниципалитете в понедельник отмечался праздник в честь его покровительницы. По версии газеты El Periodico, речь идет о взрыве пиротехники. На месте происшествия работают пожарные и медики.




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БелТА

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