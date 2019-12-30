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Генерал-губернатор Канады вручила “Орден Канады” двум армянам

Генерал-губернатор Канады вручила “Орден Канады” двум армянам

Генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт вручила высокую государственную награду страны “Орден Канады” двум армянам - Аршавиру Гюнджяну и председателю института “Зорян” Гургену Саркисяну. Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Орденом награждены 120 человек. Аршавир Гюнджян был удостоен высокой государственной награды за вклад в признание и развитие армянской культуры в Канаде и за рубежом. Гурген Саркисян получил награду за деятельность в армянской общине как лидера в сфере бизнеса и образования.

Орден Канады, учрежденный в 1967 году, является одной из самых высоких наград, вручаемых генерал-губернатором.




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