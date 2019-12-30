Госсекретарь США сообщил, что посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в наступающем году посетит Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он сообщил в понедельник в Twitter.

"Рад посетить Украину, Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр в предстоящем году, чтобы встретиться с партнерами и подтвердить приоритеты США в Европе и Центральной Азии", - написал Помпео.

Как отмечается в пресс-релизе Госдепартамента, глава американской дипломатии посетит Киев 3 января, предусмотрены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой МИД Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

4 января Помпео приедет в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Госдепартамент в обнародованном заявлении вновь подчеркнул стремление США к "нормализации двусторонних отношений". 5 января Помпео направится в Нур-Султан, где его примет глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, а также первый президент республики Нурсултан Назарбаев и глава МИД Мухтар Тлеуберди.

В период с 5 по 6 января Помпео будет находиться в Ташкенте, где проведет встречи с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым. Кроме того, он примет участие в министерской встрече с участием глав внешнеполитических ведомств Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, на которой будет обсуждаться ситуация в Афганистане и вопросы регионального сотрудничества.

7 января Помпео приедет на Кипр, где у него запланированы переговоры с президентом республики Никосом Анастасиадисом и главой МИД Никосом Христодулидисом.