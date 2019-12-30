"Газпром" подписал с Украиной мировое соглашение

"Газпром" и украинская сторона подписали мировое соглашение в инвестиционном арбитраже, что открывает путь к заключению долгосрочных договоров на транспортировку газа. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

"Украина и "Газпром" подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже", - написал он в Facebook, разместив при этом фотографию документа, на котором стоят подписи представителя "Газпрома" Елены Бурмистровой и министра юстиции Украины Дениса Малюски.

Лещина не раскрыл подробностей сделки, сославшись на ее конфиденциальность, однако уточнил, что "Россия отзывает свои требования", а Украина "не нарушает своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна была бы платить инвестору любую компенсацию".

Замминистра добавил, что "подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между "Нафтогазом" и "Газпромом", к которым стремилась Украина".