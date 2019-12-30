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Начальник ГШ ВС Армении посетил пограничную зону

Начальник ГШ ВС Армении посетил пограничную зону

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян 30 декабря с рабочим визитом посетил одну из оборонительных позиций воинской части N. 

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны Республики Армения, генерал-лейтенанту Артаку Давтяну было доложено об оперативной обстановке на границе, уровне физической, боевой и морально-психологической подготовки личного состава, условиях боевого дежурства, инженерных и фортификационных работах, проводимых на линии фронта, и поставленных перед подразделением задачах.

Начальник ГШ ВС поздравил военнослужащих с предстоящими праздниками, пожелал им здоровья, стойкости и безопасной службы.




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БелТА

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