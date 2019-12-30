Представители МККК посетили посетили армянских военнопленных в Азербайджане

Представители Международного Комитета Красного Креста посетили армянских военнопленных в Азербайджане, в том числе Карена Казаряна и Араика Казаряна. Об этом в беседе с Арменпресс сказала представитель офиса МККК в Армении Зара Аматуни.

«В декабре представители нашей организации вновь посетили всех задержанных лиц как в Нагорном Карабахе, так и в Азербайджане. Во время визита наши представители ознакомились с условиями содержания данных лиц и помогли поддерживать контакты с членами семьи», - сказала Аматуни.

С 15 июля 2018 года житель Бердавана Карен Казарян находится в плену в Азербайджане

По данным министерства обороны Арцаха, 12 августа 2018 года Араик Казарян оставил свою боевую позицию в одной из воинских частей, расположенных в юго-восточном направлении Армии обороны, в неопределенных обстоятельствах и оказался в Азербайджане. Позже Азербайджан заявил, что солдат содержится у них.