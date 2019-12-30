Мы закладываем основу новой культуры: Айк Марутян принял предпринимателей, поддерживающих общину

Мэр Еревана Айк Марутян принял представителей и частных лиц компаний, осуществляющих деятельность в Армении и за рубежом, оказавших содействие общине.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью мэрии Еревана.

Выразив благодарность за то, что они стали партнерами города, мэр Марутян отметил, что городские власти Еревана приняли принцип стимулирования Института социальной ответственности бизнеса и выразил уверенность, что эта формирующаяся культура будет продолжительной.

“Благодаря Вам и другие предприниматели также присоединятся к этому делу и вновь помогут городу. За 30 лет община не имела такой мощи и не была оснащена такой техникой. И во главе этого дела первые, так сказать, пионеры - Вы, и я еще раз благодарю Вас от имени города. И естественно, что в этом деле участвуют именно те люди, которые работают и творят здесь”, - отметил мэр и добавил, что город всегда со всеми теми людьми, которые творят и оставляют за собой добрые следы.

За активное участие в решении социально-бытовых проблем и проявление высокой социальной ответственности мэр Еревана наградил почетными грамотами чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в РА Тянь Эрлуна, компании “А. М. Абрам Констракшн”, “Алекс энд холдинг”, “Авангард Моторс”, “Бюрег жилой квартал”, “Эйч Би Эм Груп”, “Н. и С. Констракшн”, “Теряна 5”, а также Айрапета Ованнисяна и Саркиса Хуршудян.