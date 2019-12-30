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Арчил Талаквадзе не подтвердил слухи о своем возможном назначении премьер- министром Грузии

Арчил Талаквадзе не подтвердил слухи о своем возможном назначении премьер- министром Грузии

Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе не подтверждает слухи о его возможном назначении премьер-министром, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.

Как заявил Талаквадзе журналистам, этот вопрос не обсуждается.

По словам спикера, слухи о том, что в будущем году произойдут кадровые изменения в правительстве Грузии, и на пост премьер-министра вместо Георгия Гахария рассматривается его кандидатура, не соответствуют действительности.

«Это неверная информация, этот вопрос не рассматривается», - сказал Арчил Талаквадзе.

Георгий Гахария был назначен премьер-министром Грузии 9 сентября 2019 года.




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БелТА

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