Арчил Талаквадзе не подтвердил слухи о своем возможном назначении премьер- министром Грузии
16:41, 30 Декабрь, 2019
Председатель парламента Грузии Арчил Талаквадзе не подтверждает слухи о его возможном назначении премьер-министром, сообщает Арменпресс со ссылкой на Sputnik.
Как заявил Талаквадзе журналистам, этот вопрос не обсуждается.
По словам спикера, слухи о том, что в будущем году произойдут кадровые изменения в правительстве Грузии, и на пост премьер-министра вместо Георгия Гахария рассматривается его кандидатура, не соответствуют действительности.
«Это неверная информация, этот вопрос не рассматривается», - сказал Арчил Талаквадзе.
Георгий Гахария был назначен премьер-министром Грузии 9 сентября 2019 года.