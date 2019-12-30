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Вход в Ереванский зоопарк с 1 по 6 января будет бесплатным

Вход в Ереванский зоопарк с 1 по 6 января будет бесплатным

Ереванский зоопарк сделал подарок на Новый год. Как сообщили «Арменпресс» в зоологическом саду Еревана, в новогодние дни двери парка будут открыты для посетителей. С 1 по 6 января 2020 года включительно вход в зоопарк будет бесплатным и для маленьких и для взрослых посетителей. Часы работы: 10: 00 - 17: 00.

“Мы приглашаем всех провести незабываемый день  в приятной атмосфере в нашем красивом парке”, - говорится в сообщении.




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