Представитель Эрдогана заявил о сближении Турции и России из-за угрозы западных санкций

Угрозы санкций со стороны стран Запада стали одной из причин сближения Турции с Россией. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Угрозы санкций были одним из факторов, которые ускорили сближение Турции и России. Что касается критики Запада по поводу сближения Анкары и Москвы, то это был естественный результат политики изоляции в отношении Турции, которую можно увидеть в Сирии, Ираке, Восточном Средиземноморье и других регионах", - приводит его слова газета Sabah.

Представитель Эрдогана также высказал предположение, что в следующем году продолжится тенденция, когда единство НАТО ставится под вопросом, как это было в 2019 году. По мнению Калына, это связано "с резким ростом неопределенности в мировой политике".