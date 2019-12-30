Никол Пашинян с супругой и Католикосом Всех армян посетил боевой пост

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в связи с Новым годом и Святым Рождеством вместе с Католикосом Всех армян Гарегином Вторым, министром обороны Давидом Тонояном и министром территориального управления и развития Суреном Папикяном посетили участок охраны государственной границы и боевые позиции. Никол Пашинян ознакомился с применяемыми в системе ВС модернизированными командно-штабными техническими средствами.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении. Затем премьер-министр встретился с солдатами и командирами, несущими службу на боевой позиции, обошел боевой опорный пункт и ознакомился с ситуацией на передовой, проведением службы, а также бытовыми условиями солдат.

Никол Пашинян похвалил офицеров и солдат, отличившихся в ходе службы своей самоотверженностью и мужеством. Премьер-министр и госпожа Акопян вручили солдатам подарки и пожелали им мирной и безопасной службы и здоровья.

Глава правительства поздравил всех военнослужащих армянской армии с наступающими праздниками, направил добрые пожелания и выразил благодарность за самоотверженную службу.

Премьер-министр посетил также N-скую воинскую часть МО, ознакомился с созданными условиями, а также с недавно внедренной здесь системой питания. Никол Пашинян обошел столовую, поинтересовался меню. Военнослужащие выразили удовлетворение новой системой питания и подчеркнули, что она сильно отличается от предыдущей.