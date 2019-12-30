Развал сделки по ядерной программе Ирана чреват негативными последствиям для региона: Лавров

Развал Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе может спровоцировать негативные последствия для ближневосточного региона и мира в целом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы убеждены в том, что если такая линия, навязываемая Вашингтоном всем без исключения странам мира, по невыполнению решений Совета безопасности ООН будет продолжаться, то все это может привести к серьезным негативным последствиям для всего региона, да и для международных отношений в целом", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом.