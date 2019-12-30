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Пашинян в Иджеване ознакомился с ходом проводимых работ

Пашинян в Иджеване ознакомился с ходом проводимых работ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в общине Иджеван Тавушской области.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян транслирует свой визит в прямом эфире на официальной странице Facebook.

“Мы завершаем визит в Тавушскую область в Иджеване, ознакомившись с ходом проводимых здесь работ”, - написал премьер-министр.

Никола Пашиняна сопровождают его супруга Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и губернатор Тавуша Айк Чобанян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря посетил общины Кохб, Коти, Киранц, Ноемберян и Баганис Тавушской области.




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БелТА

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