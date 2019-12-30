Пашинян в Иджеване ознакомился с ходом проводимых работ
15:55, 30 Декабрь, 2019
Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится в общине Иджеван Тавушской области.
Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян транслирует свой визит в прямом эфире на официальной странице Facebook.
“Мы завершаем визит в Тавушскую область в Иджеване, ознакомившись с ходом проводимых здесь работ”, - написал премьер-министр.
Никола Пашиняна сопровождают его супруга Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и губернатор Тавуша Айк Чобанян.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря посетил общины Кохб, Коти, Киранц, Ноемберян и Баганис Тавушской области.