20 новых лифтов в 10 административных районах Еревана уже работают

Пилотный проект замены лифта завершен. 20 новых лифтов уже работают в 10 административных районах Еревана. Стоимость этого этапа проекта составляет около 190 млн. драмов. Это было реализовано базовой моделью проекта.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата мэрии Еревана, здания были выбраны с учетом износа деталей лифтов, частоты сбоев, состояния шахт, степени износа кабин и ряда других критериев, утвержденных МЧС.

Почти 70% действующих в Ереване лифтов эксплуатируются более 40 лет, в то время как их эксплуатация должна была быть прекращена через 25 лет. В столице около 3500 лифтов, подлежащих замене. Полный проект мэрия планирует реализовать в рамках сотрудничества община - житель.

До начала полного проекта мэрия Еревана в 2020 году на средства бюджета планирует замену еще 100 лифтов.