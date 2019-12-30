Состоялись заседания Руководящего комитета

Состоялись последовавшие друг за другом заседания Руководящего комитета по реализации “Региональной показательной программы скоординированного управления удалением веществ, разрушающих озоновый слой и устойчивых органических загрязнителей” и программы “Создание потенциала для содействия поэтапному выводу из оборота в Армении продукции, содержащей ртуть (Программа по ртути). Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве окружающей среды.

Указанные программы осуществляются организацией ООН по промышленному развитию, Программой ООН по окружающей среде и ГНКО “Центр мониторинга окружающей среды и информации” Министерства окружающей среды во исполнение обязательств, принятых Стокгольмской конвенцией “Об устойчивых органических загрязнителях” и Минаматской конвенцией “О ртути”.

В ходе заседания Руководящего комитета по реализации программы были представлены работы, выполненные за последние 6 месяцев. В рамках программы с целью учета и забора проб из 2000 трансформаторов уже проведен учет и забор проб из 1305 трансформаторов и проанализировано 660 образцов масла. Образцы были взяты из районов эксплуатации Еревана Норк, Маштоц, Арабкир, Кентрон, Эребуни, Шенгавит, ЗАО “Электрические сети Армении”, а также из районов эксплуатации Гюмри, Ванадзора, Джермука и Эчмиадзина.

Согласно положениям Стокгольмской конвенции, масла, загрязненные полихлорированными бифенилами, до 2028 года подлежат обезвреживанию / уничтожению.

Оборудование для обезвреживания будет предоставлено Республике Армения при содействии Глобального экологического фонда.

В ходе заседания Руководящего комитета по реализации программы по ртути были представлены работы по поэтапному выводу из обращения продукции, содержащей ртуть, учет, анализ законодательства по регулированию ртути, информирование хозяйствующих субъектов и населения.