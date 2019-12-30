Автотрасса Ереван-Ноемберян никогда не была в лучшем состоянии: Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатирует, что дорога Ереван-Ноемберян никогда не была в лучшем состоянии.

Как передает «Арменпресс», об этом Пашинян написал на своей странице в Facebook.

“В мае 2018 г., когда я находился с официальным визитом в Тбилиси, мне было стыдно узнать, что грузинские водители отказываются доставлять туристов в Армению, мотивируя это тем, что их автобусы ломаются на дорогах Армении.

Сегодня я прибыл в Ноемберян и могу констатировать, что дорога Ереван-Ноемберян никогда не была в лучшем состоянии. Особую благодарность вице-премьеру Тиграну Авиняну, бывшему и нынешнему министрам транспорта Акопу Аршакяну и Сурену Папикяну за выполнение этой задачи на высшем уровне”, - написал премьер-министр.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 30 декабря посетил Тавушскую область.