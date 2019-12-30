СНБ Армении сообщила о выявлении очередного случая получения взятки

Служба национальной безопасности Республики Армения, рассматривая в качестве приоритета борьбу с различными проявлениями коррупции, в результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, предпринятых в рамках возложенных на нее законом функций по противодействию коррупции, получила фактические данные о том, что заведующий отделом судебно-медицинских экспертиз Котайкской области ГНКО “Научно-практический центр судебной медицины” Министерства здравоохранения РА, будучи наделенным полномочиями по осуществлению работ, в рамках судебно-медицинской экспертизы трупа, назначаемой правоохранительными органами, при содействии сотрудников, осуществляющих вскрытие в указанном месте, в рамках судебно-медицинской экспертизы трупа за счет государственных средств, в период с ноября по 26 декабря 2019 года от родственников около 60 покойников в качестве вымогательства получал по 30 - 35 000 драмов РА, в общей сложности получил сумму в особо крупном размере.

Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

По факту предполагаемого преступления лица, совершившие предполагаемое преступление, были подвергнуты приводу и задержаны в следственном департаменте СНБ РА по соответствующей статье Уголовного кодекса РА. В рамках дела были задержаны и соучастники последнего. Заведующему отделом предъявлено обвинение и в качестве меры пресечения суд избрал арест.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются меры по выявлению всех преступлений в период пребывания на посту упомянутого должностного лица, установлению лиц, вовлеченных в коррупционную цепочку.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.