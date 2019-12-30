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Романос Петросян подал апелляционную жалобу на решение о главе общины Касах

Романос Петросян подал апелляционную жалобу на решение о главе общины Касах

22 октября губернатор Котайка Романос Петросян подал иск в административный суд против руководителя общины Касах Котайкской области с требованием признать недействительным протокол № 10 очередного заседания Совета старейшин от 7 октября 2019 года (о досрочном прекращении полномочий членов Совета старейшин общины Касах).

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал губернатор.

“Административный суд Армении не принял исковое заявление к производству и 30 октября 2019 года принял решение о возвращении искового заявления.

Я подал апелляцию на указанное решение в Апелляционный административный суд РА.

22 ноября 2019 года Апелляционный суд Армении принял решение о принятии в производство апелляционной жалобы на решение административного суда от 30 октября 2019 года о возвращении иска”, - написал Петросян.




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