Никол Пашинян прибыл в общину Баганис Тавушской области

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян транслирует свой визит в прямом эфире на официальной странице Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян продолжает визит в общине Баганис и знакомится с ее проблемами.

Никола Пашиняна сопровождают супруга премьер-министра Анна Акопян, министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян и губернатор Тавуша Айк Чобанян.

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