Турция претендует на Нахичеван, желая включить его в свой состав

В последнее время все чаще в прессе мелькают сообщения о статусе Нахичеванской автономной республики и его будущем, касательно растущих аппетитов соседней Турции, негласно претендующей на Нахичеван.

В 1930-м году Турция приобрела у Ирана небольшой коридор, позволивший Анкаре наладить непосредственную сухопутную границу с Нахичеваном.

Удобная возможность для полной концентрации ресурсов в данном направлении появилась после распада СССР.

В апреле 2010 года МИД Турции распространил заявление, в котором указывается, что Нахичеванская автономная республика находится под угрозой со стороны Армении. В 2013 году турецкая газета Milliyet опубликовала «карту новой Турции». В её состав, кроме нынешних турецких территорий, включен также Нахичеван.

Турция, имеющая общую границу с эксклавом протяженностью 11 км, давно оказывает поддержку этой изолированной территории и ее населению.

Другая проблема – трансформация демографической картины в Нахичеване. В послед­нее время заметен приток в автономию населения восточных районов Турции, которое сравнительно легко интегрируются в общественную жизнь автономии. Значительная часть даже приобрело недвижимость. А необеспеченные слои населения Нахичевана мигрируют в близлежащие турецкие города с целью поиска работы.

Отсутствие сухопутной границы с Нахичеваном значительно ослабило контроль Азербайджана над внутренними и внешними процессами автономии.

В последние годы официальная Анкара значительно активизировала сотрудничество с руководством автономии, в связи с чем центральные власти Азербайджана неоднократно выражали свое возмущение.

Турция продолжает играть важную роль в деле экономического развития автономии. На сегодня Нахичеван уже подключен к энергосистеме Турции. Отсюда же она получает и продовольствие. Поощряется инвестирование в экономику автономии турецкого капитала. В Нахичеване даже были митинги и распространения листовок с единым лозунгом – включить эту область в состав Турции.

Официальный Баку пока не предпринимает действенных шагов по разрешению данного вопроса. Известно лишь, что в 2013 году указом президента И. Алиева в Нахичеване была срочно создана отдельная общевойсковая армия с целью «укрепления обороноспособности автономии».

Кроме того, имеющиеся в Нахичеване базы боевиков террористической организации ИГИЛ могут Азербайджаном использоваться также в качестве сдерживающего фактора в противовес Турции.