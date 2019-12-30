Служба сопряжена с риском для жизни

В различных публикациях международных СМИ не раз освещалась тема коррупции и армейских неуставных взаимоотношений в вооружённых силах Азербайджана. И эти темы по сей день остаются актуальными с вопиющим характером правонарушений, повсеместно распространенных в его рядах и доходящих до крайностей.

Количество смертей в азербайджанской армии в небоевых условиях очень велико. Солдаты погибают от дедовщины, избиения со стороны офицеров и пыток, причем имелись факты вскрытия и изъятия органов, что вынудило правозащитные организации провести расследования о возможной продаже органов молодых солдат!

По словам директора Института мира и демократии Азербайджана Лейлы Юнус: «У армии нет никакой способности действовать, поскольку создана система коррупционного механизмов. Огромные деньги затрачиваются на покупку вооружения, но для создания боеспособной армии механизма нет.

Почему происходит такое количество смертей? Дело в том, что в Азербайджане все покупается. Младшие офицеры платят старшим, старшие - в министерство обороны, а министерства, в свою очередь - в президентский аппарат. Действует налаженная система в войсках, в полиции, в министерстве юстиции. А младшие офицеры берут деньги у неимущих солдат. Чтобы получить увольнительную, позвонить домой и т.д. – за все нужно платить. Солдат, которые не имеют возможности платить, избивают. Наивно говорить о боеспособности армии, представляющей из себя коррупционную схему, в которой солдат фактически является рабом, права которого ограничены больше, чем права заключенных».

В армии Азербайджана распространены также социальная несправедливость, сбор средств под различными предлогами, как с солдат, так и с офицеров, подкуп должностных лиц, а также многие другие порочные явления. В азербайджанской армии все продается как на рынке, где каждая вещь имеет свою цену. Согласно распространённой в социальных сетях информации, в связи с жалобами о взятках, поступившими от близких и родственников солдат одной из войсковых частей Навталана и укрывательства со стороны командования неуставных взаимоотношений между сослуживцами, представители военной прокуратуры Азербайджана "для галочки" провели профилактические и объяснительные работы среди командного состава войсковой части.

Со стороны командования части были установлены четкие расценки за предоставление определённых услуг: за 150-200 азербайджанских манат (90-120 долларов США) военнослужащим срочной службы предоставлялись незаконные отпуска, а заплатив более высокую сумму денег, военнослужащие контрактной службы и вовсе освобождались от выполнения служебных обязанностей и не являлись на службу.

Служить в такой армии, в которой служба сопряжена с риском для жизни, некому бы не хотелось. В армии где царит коррупция, в которой убивают, или доводят до самоубийства.