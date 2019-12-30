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С 1 по 5 января вход в музеи для несовершеннолетних будет бесплатным

С 1 по 5 января вход в музеи для несовершеннолетних будет бесплатным

С 1 января по 5 января  2020 года включительно для несовершеннолетних  (до 18 лет) вход в нижеперечисленные музеи будет бесплатным.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян.

“Воспользуйтесь этой возможностью, проведите новогодние праздники с семьей в наших очагах культуры. С 1 по 5 января 2020 года включительно были установлены рабочие часы с 12:00 до 17:00 в следующих музеях: Музей истории Армении, Национальная галерея Армении, Музей литературы и искусства им. Чаренца, Дом-музей Мартироса Сарьяна, Музей-институт Комитаса, Музей Ованеса Туманяна, Музей Сергея Параджанова, Музей Ерванда Кочара, Музей русского искусства (коллекция профессора Арама Абрамяна)”, - написал Арутюнян.




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