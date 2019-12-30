“Ucom” намерен купить “Билайн”: компания обратилась в КРОУ

Компания “Ucom” обратилась в Комиссию по регулированию общественных услуг для приобретения компании “Веон Армения” (торговая марка “Билайн”). Как сообщает «Арменпресс», эту информацию подтвердила пресс-секретарь КРОУ Лиана Азизян.

“Комиссия получила письмо, в котором компания “Ucom” попросила дать согласие на сделку, и сейчас оно находится на стадии изучения. Согласно закону, комиссия должна дать согласие на указанную сделку. Поскольку письмо было получено вечером 27 декабря, процесс находится на стадии изучения”, - отметила Азизян.