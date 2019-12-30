Наша армия сегодня сильнее, чем когда-либо: обращение Артака Давтяна

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян направил поздравительное послание по случаю Нового года. «Арменпресс» представляет новогоднее послание начальника Генштаба ВС РА.

“Уважаемые генералы, офицеры, прапорщики, солдаты, гражданские служащие армянской армии, соотечественники, поздравляю Вас с Новым годом и Святым Рождеством.

2019 год имел существенное значение для Вооруженных сил. В течение 2019 года руководство Вооруженных сил осуществило широкомасштабные работы по модернизации Вооруженных сил, повышению уровня безопасности боевого дежурства, испытанию вооружения отечественного производства и пополнению военной базы. Вооруженные силы пополнились новыми видами вооружения и военной техники, которые соответствуют особенностям выполнения наших задач, удобны для эксплуатации в природно-климатических условиях местности и легче осваиваются.

Одним из важнейших военных событий уходящего года были широкомасштабные стратегические учения, которые были беспрецедентными по испытанию вновь приобретенных видов оружия и привлечению резервистов. Привлеченные военнообязанные вновь доказали, что в любой момент могут принять активное и скоординированное участие в деле защиты Родины. Значительно было и активное участие в учениях добровольцев “Еркрапа”.

Одним из значительных новшеств 2019 года стало изменение порядка организации питания в Вооруженных силах, которое постепенно охватит все подразделения Вооруженных сил. Были проведены работы по укреплению боевых позиций, обеспечению большей безопасности и оснащению новейшей техникой. Улучшены бытовые условия военнослужащих, несущих боевое дежурство. И в результате всего этого в 2019 году по сравнению с 2018, в Вооруженных силах на 22% снизилось число жертв (смертей), случаи, связанные со службой - около 48%.

Подводя итоги успехов уходящего года, от имени командования Вооруженных сил и от себя лично заверяю, что наша армия сегодня сильнее, чем когда-либо, и готова полноценно выполнять почетную миссию сохранения неприкосновенности границ двух армянских государств.

Еще раз поздравляю и желаю мира всем нам. Да, мы не хотим войны, но осознаем, что, мир можно сохранить лишь будучи готовыми к войне. Каждый день тысячи военнослужащих – а именно наши дети, братья и отцы сохраняют этот мир, и блестяще выполняют задачи, поставленные перед ними. Особенно поздравляю родственников погибших военнослужащих, желаю Вам стойкости духа и мужества. Подвиги Ваших сыновей никогда не забудутся.

Выражаю благодарность военнослужащим, в эти праздничные дни несущим боевое дежурство на границах двух армянских республик с двойной бдительностью.