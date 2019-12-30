Время в Ереване: 11:07:36,   1 Январь

Ряды Вооруженных сил восполняются врачами–офицерами

Ряды Вооруженных сил восполняются врачами–офицерами

20 выпускников Ереванского государственного медицинского университета им. Мхитара Гераци в рамках призыва офицеров медицинского состава приняли участие в жеребьевке по выбору места службы, получили воинское звание лейтенанта медицинской службы и приступили к военной службе в воинских частях ВС РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО РА.

Врачей-офицеров встречал начальник военно-медицинского управления ВС, полковник С. Оганян, он представил особенности и задачи службы и пожелал им мирной и безопасной службы.




RSS x
БелТА

youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Haypost

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации