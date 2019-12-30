Виолончелист Арам Талалян и альтист Яша Папян награждены Медалью признательности

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении виолончелиста Арама Талаляна и альтиста Яши Папяна Медалью признательности. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Принимая за основу ходатайство премьер-министра, согласно ст. 136 Конституции, а также ч. 1 ст. 5.3 Закона “О государственных наградах и почетных званиях Республики Армения”, за значительный вклад в сфере музыкального искусства виолончелиста Арама Геронтиевича Талаляна и альтиста Яши Григорьевича Папяна наградить Медалью признательности”, - говорится в указе президента Армении.