Никол Пашинян с супругой посетил общину Кохб Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и супруга премьер-министра Анна Акопян посетили общину Кохб Тавушской области.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян транслировал свой визит в прямом эфире на странице Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении Анны Акопян, губернатора Тавуша Айка Чобаняна, министра территориального развития и инфраструктур Сурена Папикяна обошел общину и поздравил жителей с наступающим Новым годом.