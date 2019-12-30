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Никол Пашинян с супругой посетил общину Кохб Тавушской области

Никол Пашинян с супругой посетил общину Кохб Тавушской области

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и супруга премьер-министра Анна Акопян посетили общину Кохб Тавушской области.

Как передает «Арменпресс», Никол Пашинян транслировал свой визит в прямом эфире на странице Facebook.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в сопровождении Анны Акопян, губернатора Тавуша Айка Чобаняна, министра территориального развития и инфраструктур Сурена Папикяна обошел общину и поздравил жителей с наступающим Новым годом.




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