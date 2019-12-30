В случае невыполнения таможенных платежей будут действовать ставки 2020 года: КГД

Комитет по государственным доходам в ответ на поступающие в последние дни сведения, что некоторые граждане после совершения операций по декларированию ввозимых автомобилей не успевают завершить работы по таможенному оформлению, и, не уплатив исчисленные таможенные платежи, оставляют машины на таможенной территории, вероятно, предполагая, что декларирования достаточно для дальнейшего применения действующих в отношении данного автомобиля ставок 2019 года.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Комитета государственных доходов Армении.

“В последние дни поступает информация о том, что некоторые граждане после совершения операций, связанных с декларированием ввозимых автомобилей, не доводят до конца работу по таможенному оформлению, и без уплаты исчисленных таможенных платежей оставляют машины на таможенной территории, вероятно, предполагая, что декларирования достаточно для дальнейшего применения действующих в отношении данного автомобиля ставок 2019 года.

Комитет государственных доходов сообщает, в описанных случаях, если декларант явится для совершения таможенных операций, связанных с расчетными платежами автомобиля после 1 января 2020 года, таможенные платежи данного автомобиля будут исчисляться по ставкам, действующим с 1 января 2020 года.

Учитывая подобные ситуации, комитет призывает всех граждан, которые уже осуществили операции, связанные с декларированием ввозимых автомобилей, до конца текущего года произвести расчетные таможенные платежи, явиться на таможню для завершения таможенных операций, связанных с вывозом и ввозом автомобиля с территории СЭЗ”.