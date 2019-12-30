“Звартноц” принял 3-миллионного пассажира: достижение в истории независимой Армении

В уходящем году число пассажиров международного аэропорта “Звартноц” превысило 3 млн человек. В связи с этим всем пассажирам, прибывшим рейсом Москва - Ереван, были преподнесены сюрпризы.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами 30 декабря сказала ответственная по связям с общественностью международного аэропорта “Звартноц” Сатеник Ованнисян.

“Всем пассажирам этого рейса были преподнесены символические подарки - напитки, сладости и музыка. Думаю, это был очень красивый сюрприз, видя реакцию пассажиров, мы поняли, что сюрприз удался” - сказала Ованнисян.

Ответственная по общественным связям международного аэропорта “Звартноц” отметила, что в прошлом году пассажиропоток в аэропорту “Звартноц” составил 2 млн 690 тысяч человек, в этом году, в сравнении с прошлым годом, зафиксирован рост на 11%.

По ее словам работы по популяризации Армении проводятся различными ведомствами.

“Думаю, в дальнейшем эти работы будут осуществляться с большим размахом, и пассажиров будет больше”, - заключила Ованнисян.

Ереванский международный аэропорт “Звартноц” действует с 1961 года. Вначале он обслуживал лишь самолеты, выполняющие рейсы на территории бывшего Советского Союза. 17-го декабря 2001 года между правительством РА и аргентинской компанией “Корпорасион Америка” был подписан договор, согласно которому Ереванский международный аэропорт “Звартноц” сроком на 30 лет был передан в концессионное управление ЗАО “Международные аэропорты Армения”. С июня 2002 г. ЗАО “Международные аэропорты Армения” взяло на себя и управление аэропортом. Была проведена масштабная работа по модернизации и расширению аэропорта. Еще в 1985 г. Международная организация гражданской авиации (ICAO) присвоила аэропорту 2-ую категорию. В дальнейшем с целью приведения аэропорт в соответствие с международными стандартами полностью была отремонтирована взлетно-посадочная полоса, установлены новые системы безопасности, информации и учета, отремонтированы VIP залы, построен полностью новый пассажирский комплекс, зал прибытия которого был сдан в эксплуатацию 14 сентября 2006 года, а зал отбытия - 25 мая 2007 года. Весной 2008 года началось строительство общественной зоны нового комплекса. В новом комплексе площадью 52 тыс. кв. м удвоились столы учета пассажиров и точки досмотра. Новый пассажирский комплекс был сдан в эксплуатацию осенью 2011 года.