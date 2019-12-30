В следственном отделе Арабкирского района СК РА возбуждено уголовное дело по факту использования должностного положения вопреки интересам службы и очевидного неисполнения служебных обязанностей, исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, обвинение предъявлено бывшему начальнику управления персоналом аппарата НС РА.

В ходе предварительного следствия были получены данные о том, что начальник управления персоналом аппарата НС, работая с февраля 2014 года на указанной должности, являясь должностным лицом, осуществляющим государственную службу аппарата НС РА, и будучи наделенным организационно-административными полномочиями, в ходе своего пребывания в должности допустил ряд злоупотреблений.

В частности, будучи информированным о предоставлении первичной медицинской помощи и обслуживании сотрудников Национального собрания одним из медицинских центров, исходя из личной заинтересованности и групповых интересов, а именно - обеспечение дополнительной оплаты лицам, находящимся в близких с ним трудовых отношениях, а также, о том что врач отдела эксплуатации и обслуживания управления материально-технического обеспечения аппарата НС РА и специалист по охране здоровья работников того же отдела работают и в другом медицинском центре, не предпринял никаких действий по освобождению последних от занимаемой должности или организации процесса совместимости их работы.

В результате врач отдела эксплуатации и обслуживания управления материально-технического обеспечения Аппарата НС и специалист по охране здоровья работников того же отдела продолжали занимать свои должности, получая в течение этого времени зарплату и другие выплаты, вследствие чего законным интересам аппарата НС РА был причинен существенный имущественный ущерб в размере 1.036.409 драмов.

На основании полученных достаточных доказательств бывшему начальнику управления персоналом аппарата НС предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 308 УК РА. В качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

Следствие продолжается.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.