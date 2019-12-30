По инициативе Анны Акопян 800 детей из приграничных сел участвовали в мероприятиях в Ереване

По инициативе супруги премьер-министра РА, председателя Совета попечителей благотворительных Фондов “Мой шаг” и “City of smile / Город улыбок” Анны Акопян 26 декабря 800 детей из приграничных сел, а также дети, больные онкологическими заболеваниями и имеющие инвалидность, в Национальном академическом театре им. Габриела Сундукяна смотрели спектакль “Алладин”.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, после спектакля дети побывали в разных развлекательных местах, в “Мегамолле”, “Ереван молле”, в “Гуд тайме”, в “Нептуне”. Дети были и на площади Республики и фотографировались у главной елки страны.

Новогоднее мероприятие проводится при содействии резервного фонда аппарата премьер-министра РА. На организацию программы было выделено 5 млн драмов.