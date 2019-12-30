Турция фактически заявила об оккупации Грузии

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 23 декабря в ходе визита в Тбилиси с целью трехсторонней встречи министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Турции заявил, что Турция намерена открыть в Грузии большее число турецких школ. В Грузии он принял участие в открытии новой школы Фонда просвещения Турции.

С другой стороны ведутся переговоры о созда­нии совместного азербайджано-грузинского вуза. Об этом на пресс-конференции в штабе партии «Ени Азербайджан» заявил председатель Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуад Мурадов, добавив: «Мы знаем, какие проблемы существуют в местах проживания азербайджанцев в Грузии и что необходимо в связи с этим сделать. Как стало известно, Министерство образования Азербайджана направляет учебные пособия азербай­джанцам в Грузии. И с каждым годом количество этих учебников растет.

На деле данный факт можно рассматривать ничем иным, как мирной, культурной оккупацией Грузии. И здесь дело вовсе не в турецких и азербайджанских учебных заведениях, а в серьезной демографической проблеме в Грузии, которая продолжает ухудшатся, то есть при общем отрицательном миграционном сальдо наблюдается приток мусульман на постоянное местожительство. Причем, многие обзаводятся недвижимостью или вкладывают деньги в бизнес. Так, Турция и Азербайджан открыли в Грузии мно­гочисленные представительства своих фирм, предприятий и разного рода турагенств.

Интересным представляется то, что Тбилиси не находит в этом ничего тревожного, не­смотря на то, что давно и очень плотно застрял в тисках турецко-азербайджанского тандема.

Азербайджанское демографическое доминирование во многих юго-восточных районах Грузии (регионы Квемо-Картли и Кахетия) сохраняется. Турция также проводит политику, направленную на изменение демографической картины, способствуя "репатриации" турок-месхетинцев в области Самцхе-Джавахк. Через грузинскую территорию пролегает нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзрум. На этой террито­рии строится также железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, благодаря которому Нахичеван приобретет прямую сухопутную связь с Азербайджаном. Кроме того, турецкие организации, заручившись добром грузинского правительства, ведут на территории Западной Грузии строительство объектов энергетики, а клан президента Ильхама Алиева специализируется на недвижимости, прежде всего - на гостиничном бизнесе в Тбилиси, а также в приморских городах.

В последние годы Грузия также активно учавствует в совместных турецко - азербай­джанских учениях.

Подытоживая отметим, что имеются явные предпосылки геополитических течений, направленных в сторону Грузии, как страны, представляющей стратегический интерес как для Анкары, так и для Баку, причем от этого интереса Грузия в конечном счете ничего не приобретает, а вдобавок многое теряет.