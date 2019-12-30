Как питаться в праздничные дни: советы от специалистов Министерства здравоохранения
10:55, 30 Декабрь, 2019
В результате злоупотребления трудноперевариваемой едой или несовместимыми продуктами, в праздничные дни фиксируется много пищевых отравлений и нарушений различного характера пищеварительной системы.
Как передает «Арменпресс», во избежание подобных проблем специалисты Министерства здравоохранения советуют:
- Заменить жареные и жирные блюда пищей, приготовленной путем варки, тушения и испекания
- Ограничить использование сахара, который может привести к ожирению и нарушению микрофлоры кишечника
- Употреблять фрукты и овощи вместо чипсов, пончиков и подобных нездоровых продуктов
- Питаться умеренно, пищу нужно принимать в небольших количествах, с интервалами. Чем разнообразнее употребляемая пища, тем больше нагрузка на пищеварительную систему, и организм не в состоянии переварить все это
- Соблюдать режим приема пищи 4 - 5 раза в день. Это особенно важно для детей. Необходимо соблюдать рацион и режим питания детей, так как хрупкий организм детей более чувствителен к изменениям в рационе.
- Минимизировать употребление алкоголя. Нужно знать, что с алкоголем несовместимы уксус, грибы и грейпфрут.