Как питаться в праздничные дни: советы от специалистов Министерства здравоохранения

В результате злоупотребления трудноперевариваемой едой или несовместимыми продуктами, в праздничные дни фиксируется много пищевых отравлений и нарушений различного характера пищеварительной системы.

Как передает «Арменпресс», во избежание подобных проблем специалисты Министерства здравоохранения советуют: