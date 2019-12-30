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Как питаться в праздничные дни: советы от специалистов Министерства здравоохранения

Как питаться в праздничные дни: советы от специалистов Министерства здравоохранения

В результате злоупотребления трудноперевариваемой едой или несовместимыми продуктами, в праздничные дни фиксируется много пищевых отравлений и нарушений различного характера пищеварительной системы.

Как передает «Арменпресс», во избежание подобных проблем специалисты Министерства здравоохранения советуют:

  1. Заменить жареные и жирные блюда пищей, приготовленной путем варки, тушения и испекания 
  2. Ограничить использование сахара, который может привести к ожирению и нарушению микрофлоры кишечника
  3. Употреблять фрукты и овощи вместо чипсов, пончиков и подобных нездоровых продуктов
  4. Питаться умеренно, пищу нужно принимать в небольших количествах, с интервалами. Чем разнообразнее употребляемая пища, тем больше нагрузка на пищеварительную систему, и организм не в состоянии переварить все это
  5. Соблюдать режим приема пищи 4 - 5 раза в день. Это особенно важно для детей. Необходимо соблюдать рацион и режим питания детей, так как хрупкий организм детей более чувствителен к изменениям в рационе.
  6. Минимизировать употребление алкоголя. Нужно знать, что с алкоголем несовместимы уксус, грибы и грейпфрут.



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