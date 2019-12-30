Омбудсмен Армении обратился в Конституционный суд

Защитник прав человека Армении обратился в Конституционный суд с оспариванием того, что в Судебном кодексе Республики Армения предусмотрен гибкий механизм надлежащего обеспечения конституционного требования для рассмотрения дел в судах в разумные сроки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью офиса Защитника прав человека Армении.

Речь идет о статье 9 Кодекса, которой определены только обстоятельства, учитываемые при определении разумности продолжительности рассмотрения дела в суде. Указанной статьей не закреплена законодательная возможность восстановления нарушенного права на судебное разбирательство дела в разумные сроки. Из чего следует, что в условиях действующих законодательных регулирований рассмотрение дела в суде может годами затягиваться и оставаться без последствий для суда.

В частности, согласно годовому сообщению Высшего судебного совета на 2019 год, только в городе Ереван насчитывается 155 уголовных и 1628 гражданских дел, следствие которых длится два года и более (есть дела, следствие которых не заканчивается 10 и более годами). Только у семи судей общее число таких дел достигает 1123.

Изучение международного опыта показывает, что обжалование судебного акта или рассмотрение другим судом по текущим делам вопроса разумного срока и требование возмещения нематериального ущерба, или возбуждение дисциплинарного производства в отношении судьи и привлечение его к дисциплинарной ответственности не являются эффективными механизмами для дополнения законодательства.

В международных правовых системах широко распространены превентивные меры по нарушению права на рассмотрение дела в разумные сроки, которые, однако, отсутствуют в нашем внутреннем регулировании.

Согласно позиции Защитника прав человека, существующий законодательный пробел не обеспечивает возможность полного осуществления конституционного права на рассмотрение дела в разумные сроки. Это, в свою очередь, приводит к неоправданному ограничению эффективных мер правовой защиты, установленных статьей 13 Европейской конвенции “О защите прав человека и основных свобод”.