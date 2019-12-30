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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 10:20 часов  30-го декабря в республике есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении. Перевал Варденяц (со стороны Гегаркуникской области) закрыт для грузовых автомобилей, для легковых - труднопроходим.

Автодорога Сотк-Карвачар труднопроходима для всех видов транспорта.

На перевале Варденяц (со стороны Вайоц Дзорской области) местами гололед.

О Ларсе

Согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта. Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.

На автодороге Ванадзор-Алаверди-Баграташен ведутся строительные работы, в результате чего дорога закрыта для грузовых автомобилей. Установлена альтернативная дорога Дилижан-Ноемберян-Баграташен.




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