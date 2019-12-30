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Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана

Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана

Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации футбола Армении.

“Мы уже сообщали, что сборная Армении 30-го марта 2020-го года в Алматы в товарищеском матче померится силами со сборной Казахстана. Отдел обеспечения сборных команд ФФА сообщает, что за 4 дня до матча Армения - Казахстан, 26 марта, в Ташкенте, сборная Армении проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана.

Команды встречались уже дважды, и в обоих матчах  успех сопутствовал футболистам национальной сборной Армении (2:0, 3:1)”, - об этом говорится в сообщении Федерации футбола Армении.




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