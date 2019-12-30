Сборная Армении по футболу проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана. Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации футбола Армении.

“Мы уже сообщали, что сборная Армении 30-го марта 2020-го года в Алматы в товарищеском матче померится силами со сборной Казахстана. Отдел обеспечения сборных команд ФФА сообщает, что за 4 дня до матча Армения - Казахстан, 26 марта, в Ташкенте, сборная Армении проведет товарищеский матч со сборной Узбекистана.

Команды встречались уже дважды, и в обоих матчах успех сопутствовал футболистам национальной сборной Армении (2:0, 3:1)”, - об этом говорится в сообщении Федерации футбола Армении.