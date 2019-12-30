Все началось с путешествия в Джермук: рассказ блогера, как и где можно прожить в Армении

Путешествие по Армении помогло блогеру Лилит Хачатурян понять, что в нашей стране есть много необычного, истории, о которых можно говорить непрерывно.

В беседе с «Арменпресс» Лилит рассказала о своем решении стать блогером, о различиях между жителями областей Армении, между их обычаями и традициями, о своих впечатлениях и желании стимулировать внутренний туризм.

“С Джермука начался мой путь травел-блогера.

Это произошло совершенно случайно. Все началось с моей работы в Комитете по туризму. В то время у нас была программа развития внутреннего туризма “Познай страну”. Для большего освещения и осведомленности наших людей мы организовывали медиа-туры на 3 дня для журналистов, и сами также решили познать свою Родину. Именно тогда я поняла, что у нас есть проблема, потому что именно местные жители не знают мест, в которых живут. Я уже не работаю в Комитете по туризму, но моя цель осталась прежней - показать и сделать узнаваемой для армян нашу Армению. Свой первый материал написала, когда поехала в Джермук просто провести отдых, и там со мной произошли интересные истории, после чего я ко всему стала относиться внимательнее, чем прежде. Подумала, что будет интересно рассказывать людям, обо всем, что происходит во время путешествия - от маршрутного такси до его завершения.

В своем блоге я пишу не только о храме Гарни.

В основном пишу для жителей Армении, однако меня читают и наши соотечественники, живущие в диаспоре. При помощи своего блога я поднимаю вопрос популяризации внутреннего туризма в Армении. В своем блоге я пишу не только о храме Гарни, но, например, и о селе Гомк, озере Арпи, о которуй мало говорится и мало освещается.

Во время путешествия я познаю и себя.

Каждое путешествие бывает иным, даже если я еду в то место, где уже несколько раз бывала. Каждый раз общаюсь с новыми людьми - местными жителями, которые представляют это место со своей точки зрения. Я знакомлюсь с местным диалектом, блюдами, традициями, местными легендами. Когда следишь за образом жизни жителей разных городов или сел Армении, их работой, понимаешь, что в жизни есть много тяжелых и сложных вещей, намного сложнее того, что мы считаем проблемой в Ереване. Но могу сказать, в первую очередь во время или после каждого путешествия я раскрываю и себя.

Хочу обратиться к приключенческому туризму.

Я очень хочу обратиться к приключенческому туризму, думаю, уже в следующем году восполню этот пробел и открою для себя Арагац, Хуступ. Я выбрала эти места, потому что для меня это вызов, смогу ли я подняться на эти горы”.

Полный текст на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1000469.html

Подготовила Лилит Демурян