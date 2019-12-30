СНБ сообщает о раскрытии случая получения взятки должностными лицами КГД

Служба национальной безопасности Армении сообщает о выявлении случая требования и получения взятки в крупном размере должностными лицами КГД. Об этом «Арменпресс» сообщили в пресс-службе СНБ Армении.

“Служба национальной безопасности РА, будучи приверженной принципу соблюдения прав и свобод гражданина, и рассматривая в качестве одного из приоритетов своей деятельности борьбу с различными проявлениями коррупции, получив сообщение о преступлении от гражданина РА, занимающегося предпринимательской деятельностью, в результате предпринятых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявила фактические данные о том, что 3 сотрудника отдела текущего контроля Управления налоговой инспекции малых налогоплательщиков Комитета государственных доходов РА, являясь должностными лицами, осуществляющими государственную службу, наделенными функциями представителей власти, обнаружив в хозяйствующем субъекте 4-х незарегистрированных работников, исходя из корыстной заинтересованности, злоупотребляя должностными полномочиями, вопреки интересам службы, не предприняли каких-либо мер по фиксированию правонарушения, наоборот, по предварительному сговору, во избежание штрафа, предусмотренного законом за каждого незарегистрированного работника, в октябре 2019 г. от предпринимателей потребовали и получили взятку в крупном размере - 300.000 драмов, после чего для невыполполнения надлежащих действий в связи с отмеченными 4 незарегистрированными работниками ежемесячно требовали от них взятку в размере 50.000 драмов.

Один из них по договоренности в ноябре 2019 года от предпринимателя в качестве взятки получил еще 50.000 драмов, а во время последнего эпизода - 26-го декабря 2019 года требуемые 100.000 драмов были получены под контролем оперативных подразделений СНБ РА, после чего предполагаемый преступник был задержан сотрудниками СНБ РА.

По факту очевидного преступления в следственном департаменте СНБ РА возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. В рамках данного дела был задержан еще один из должностных лиц, участвующих в преступном сговоре, предпринимаются соответствующие меры для выяснения места нахождения третьего соучастника.

Ведется предварительное следствие, предпринимаются меры по выявлению всех преступлений, связанных с их деятельностью, выявлению и привлечению к ответственности лиц, вовлеченных в коррупционную цепочку”, - говорится в сообщении пресс-центра СНБ РА.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА.