Пожар в киоске: пострадавших нет
09:40, 30 Декабрь, 2019
29-го декабря в 18:55 в службу “911” поступило сообщение, что возле дома 8 на улице Аванесова города Еревана загорелся неэксплуатируемый ларек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.
На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.
Оказалось, что загорелся неэксплуатируемый ларек по починке часов, находящийся по адресу улица Аванесова 8/3.
Пожар был локализован в 19: 27, потушен - в 19: 32.
Полностью сгорела деревянная обшивка киоска.