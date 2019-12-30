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Пожар в киоске: пострадавших нет


29-го декабря в 18:55 в службу “911” поступило сообщение, что возле дома 8 на улице Аванесова города Еревана загорелся неэксплуатируемый ларек. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда спасательного управления СС МЧС Еревана.

Оказалось, что загорелся неэксплуатируемый ларек по починке часов, находящийся по адресу улица Аванесова 8/3.

Пожар был локализован в 19: 27, потушен - в 19: 32.

Полностью сгорела деревянная обшивка киоска.




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БелТА

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