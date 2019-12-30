ДТП на дороге Каджаран-Мегри

29-го декабря в 23:24 в службу “911” поступило сообщение, что на 4-ом километре автодороги Каджаран-Мегри произошло ДТП: автомобиль выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

На место происшествия выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда областного спасательного управления СС МЧС.

Выяснилось, что на 4-ом км автодороги М-2 Каджаран-Мегри автомобиль марки “Lifan X60” (водитель гражданин Ирана) выехал за пределы проезжей части дороги и оказался в яме, пострадавших нет.

Спасатели дежурили на месте происшествия до прибытия сотрудников дорожной полиции.