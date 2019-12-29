Разведчики ЮВО уничтожили цели условного противника в горах Армении

В российской военной базе Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках слаживания отделений и проведения контрольных стрельб, военнослужащие разведывательных подразделений уничтожили огневые средства условного противника в незнакомой горной местности.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Южного военного округа, при проведении стрельб из штатного стрелкового оружия и боевых машин, разведчики отработали навыки одиночного и кинжального огня в составе отделений в обороне и наступлении.

Командиры отделений выполнили нормативы по тактико-специальной и огневой подготовке в практических навыках определения характера и дальности до целей, подачи команд в нестандартном решении задач на уничтожение и корректирование огня.

Разведчики на практике отрабатывали действия по охвату, обходу огневых позиций условного противника, просачиванию и скрытому выходу на рубеж перехода в атаки, используя полученных опыт ведения боевых действий в Сирийской Арабской Республике, используя современные комплексы и средства маскировки.

В контрольных упражнениях стрельб принимали участие около 200 военнослужащих и было задействовано более 30 единиц военной и специальной военной техники.