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Случай   наезда  в Ереване  на улице Башинджагяна

Случай   наезда  в Ереване  на улице Башинджагяна

28-го декабря  в 23:13 часов   в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что    в Ереване  на улице Башинджагяна совершен наезд на гражданина, необходима  помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что водитель Toyota Corona совершил   наезд на Лауру П.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  спасатели поднесли пострадавшую к  машине  скорой  помощи  и доставили ее в МЦ «Армения», где  медики оценили их состояние  как  тяжелое.

 

 




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