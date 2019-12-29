Случай   наезда  в Ереване  на улице Башинджагяна

28-го декабря в 23:13 часов в службу "911'' МЧС РА поступил сигнал о том, что в Ереване на улице Башинджагяна совершен наезд на гражданина, необходима помощь спасателей.

На место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что водитель Toyota Corona совершил наезд на Лауру П.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, спасатели поднесли пострадавшую к машине скорой помощи и доставили ее в МЦ «Армения», где медики оценили их состояние как тяжелое.