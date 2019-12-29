В Армении в основном будет погода без осадков, похолодает на 3-4 градуса

На территории РА днем 29-го, 30-го декабря ожидается погода без осадков. С 31 декабря, с 1-3 января в северных районах ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 30-го декабря температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, в Ереване днем 29-го декабря, 30-31 декабря и 1-3 января ожидается погода без осадков.