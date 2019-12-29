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В Армении в основном будет погода без осадков, похолодает на 3-4 градуса

В Армении в основном будет погода без осадков, похолодает на 3-4 градуса

На территории РА  днем 29-го, 30-го декабря ожидается погода без осадков. С  31 декабря, с 1-3 января в северных районах ожидаются осадки.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с.

Ночью 30-го декабря температура воздуха понизится на 3-4 градуса.

 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА,  в  Ереване  днем   29-го декабря,   30-31 декабря  и   1-3 января ожидается погода без осадков.




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